Vorwärts: Auftakt ist noch mit einem Fragezeichen versehen

ml Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn sollen am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TV Dinklage in den zweiten Saisonteil starten. Zwar verfügen die Gastgeber über einen Kunstrasenplatz, trotzdem ist das Auftaktspiel noch mit einem Fragezeichen versehen. „Wir müssen gucken, ob wir überhaupt spielen können“, sagt Trainer Henning Schmidt und fügt als Gründe an, dass die Spielfläche bei Dauerfrost in Mitleidenschaft gezogen werden könnte und zudem die Verletzungsgefahr auf rutschigem Untergrund größer ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorwaerts-auftakt-ist-noch-mit-einem-fragezeichen-versehen-226744.html