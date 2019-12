Empfehlung - Vorlicek nach Spiel noch drei Tage in Stuttgarter Klinik

Nordhorn Nachdem Philipp Vorlicek im letzten Spiel der HSG Nordhorn-Lingen in der Handball-Bundesliga in Stuttgart (24:29) bei einer Abwehraktion mit seinem Hinterkopf unglücklich auf den Boden geprallt und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden war, musste der Rückraumspieler länger als geplant im Süden bleiben. Bis Dienstag lag er in der Stuttgarter Klinik, „zur Kontrolle", wie HSG-Geschäftsführer Matthias Stroot auf GN-Nachfrage berichtete. Danach fuhr der 24-Jährige erst einmal mit dem Zug zu seinen Eltern ins westfälische Ahlen. Dass er am Sonntag (16 Uhr) im wichtigen Heimspiel in Lingen gegen den TBV Lemgo-Lippe auf dem Spielfeld steht, glaubt Stroot nicht. „Zu 98 Prozent wird er nicht dabei sein können", sagt er.(...)