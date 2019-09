Vorjahressieger Djokovic gibt bei US Open verletzt auf

Titelverteidiger Novak Djokovic ist bei den US Open im Achtelfinale ausgeschieden. Der Serbe musste in New York während der Partie gegen den Schweizer Tennis-Profi Stan Wawrinka beim Stand von 4:6, 5:7, 1:2 wegen einer Verletzung aufgeben.