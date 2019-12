/ Lesedauer: ca. 2min Vorgabeturnier beschließt das Tischtennisjahr

Beim Wettbewerb für Zweiermannschaften in der neuen Hoogsteder Sporthalle geht es nicht allein um den Sieg, sondern viel mehr um die Gemeinschaft in einer angenehmen Turnieratmosphäre. Beginn des Vorgabeturniers ist am Freitag, 27. Dezember, um 19 Uhr.