Empfehlung - Vorfreude auf 18 Kreis-Derbys in der Frauen-Landesliga

Nordhorn Das verspricht spannend zu werden: Fünf Grafschafter Mannschaften werden in der neuen Handball-Saison in der Frauen-Landesliga aufeinandertreffen. So können sich Teams, Trainer und Anhänger auf 18 Grafschafter Derbys freuen. Und es geht gleich gut los: Bereits am ersten Spieltag am Sonnabend, 7. September, stehen sich in Schüttorf der bisherige Oberligist FC 09 und die SG Neuenhaus/Uelsen gegenüber. Auch das zweite Derby am dritten Spieltag wird interessant. Dort spielt Aufsteiger Brandlecht-Hestrup gegen den FC 09. Hier werden die Brandlechter Frauen den Heimvorteil haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorfreude-auf-18-kreis-derbys-in-der-frauen-landesliga-307271.html