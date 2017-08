Empfehlung - Vorbereitungen für Nordhorner Meile in der letzten Phase

gn Nordhorn. Für den veranstaltenden Leichtathletik Club Nordhorn (LCN), der die traditionelle Laufveranstaltung am Sonnabend, 9. September, bereits zum 31. Mal ausrichtet, gehen die Vorbereitungen in die entscheidende Phase. Am Veranstaltungstag bringt der LCN Tausende von Läufern und Zuschauern in der Nordhorner Innenstadt in Bewegung. Das zehnköpfige Vorbereitungsteam hat in vielfältiger Kleinarbeit die einzelnen Aufgaben festgelegt und will in bewährter Weise für einen reibungslosen Ablauf dieser Großveranstaltung sorgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorbereitungen-fuer-nordhorner-meile-in-der-letzten-phase-203888.html