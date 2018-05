Empfehlung - Vorbereitungen abgeschlossen: Länderspiele können starten

Nordhorn. Im täglichen Geschäft kicken sie in den Nachwuchs-Leistungszentren zum Beispiel in München, Dortmund, Mönchengladbach und Wolfsburg, am Donnerstagvormittag aber stehen sie erstmals gemeinsam auf dem Platz – im weißen Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Elf der besten deutschen Fußballtalente des Jahrgangs 2003 treffen um 11 Uhr im Nordhorner Eintracht-Stadion im ersten von zwei Länderspielen auf die Niederlande. Am Sonnabend um 13 Uhr wird Bundestrainer Christian Wück im zweiten Duell weiteren Spielern seines Kaders die Länderspiel-Premiere ermöglichen. Die U15 ist das jüngste Nationalteam des DFB, der Kader hat sich in den vergangenen Monaten in mehreren Lehrgängen herauskristallisiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vorbereitungen-abgeschlossen-laenderspiele-koennen-starten-234650.html