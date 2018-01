Empfehlung - Vor Salzgitter-Spiel: ECN gibt die Playoffs noch nicht auf

Nordhorn. Der Abstand beträgt sieben Punkte, die Personaldecke ist nach einer Grippewelle im Team so dünn, dass Trainer Heiko Niere unter der Woche beim Verband und Gegner sogar die Möglichkeiten einer kurzfristigen Verlegung auslotete. Die Voraussetzungen vor dem Kellerduell am Sonnabend (19 Uhr) in heimischer Halle gegen die „Icefighters" aus Salzgitter sind alles andere als optimal – und doch wollen die Eishockeyspieler des EC Nordhorn den Kampf um einen Startplatz in den Regionalliga-Playoffs noch lange nicht aufgeben. „Auch wenn wir nicht komplett sind, glaube ich fest daran, dass wir Salzgitter schlagen können", betont der Coach. Die Ausgangslage ist klar: Die Nordhorner müssen gewinnen, um sich ihre kleine Chance auf die Playoffs zu erhalten.(...)