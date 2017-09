Empfehlung - Vor Rimpar-Spiel: Vorlicek schmerzt noch der Nacken

Nordhorn . Nicky Verjans hatte natürlich gespürt, dass der Mittelfinger seiner Wurfhand nicht nur einfach geprellt ist. Doch als der Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag kurz nach seiner Verletzung in der ersten Halbzeit des Heimspiels gegen Hildesheim (28:25) mit Teamarzt Schumacher das weitere Vorgehen absprechen wollte, verfolgte der Niederländer im Augenwinkel, wie Teamkollege Philipp Vorlicek hart von einem Ball im Gesicht getroffen wurde. Dem erfahrenen Verjans war sofort klar: Finger fest tapen, er wird gegen Hildesheim noch gebraucht. Für das Zweitliga-Auswärtsspiel am Sonnabend (19.30 Uhr) gegen die DJK Rimpar kann er wegen seines gebrochenen Fingers aber nicht weiterhelfen, und auch Vorliceks Einsatz in Würzburg ist alles andere als sicher. „Sein Nacken schmerzt“, berichtet Trainer Heiner Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vor-rimpar-spiel-vorlicek-schmerzt-noch-der-nacken-208387.html