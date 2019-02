Empfehlung - Vor Heimspiel ist Kommunikation gefragt beim FC 09

Schüttorf Nach zuvor sechs Siegen in Folge riss für die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 am vergangenen Wochenende mit dem 1:3 beim SV Lindow-Gransee die Siegesserie. Von der Niederlage wollen sie sich aber nicht aus der Bahn werfen lassen. „Wir haben drei Sätze gut gespielt, an diese Leistung wollen wir anknüpfen“, sagt Kapitän Philipp Lammering vor dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den Moerser SC. In der Vechtehalle ist trotz seiner Verletzung auch Trainer Stefan Jäger wieder mit dabei. „Wir werden viel kommunizieren“, sagt Lammering angesichts der aktuellen Rollenverteilung beim FC 09.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vor-heimspiel-ist-kommunikation-gefragt-beim-fc-09-281933.html