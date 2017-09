Empfehlung - Vor fanatischem Publikum in Aue die Ruhe bewahren

Nordhorn . Es gibt wohl nicht so viele Duelle in der jüngeren Vergangenheit der 2. Handball-Bundesliga, in dem der Heimvorteil eine so elementare Rolle spielte wie bei den Begegnungen zwischen der HSG Nordhorn-Lingen und dem EHV Aue. In den vergangenen fünf Jahren haben sich stets die Gastgeber durchgesetzt, meist sogar deutlich. „Wir haben in Aue noch nie gewonnen“, sagt Trainer Heiner Bültmann, „auf der anderen Seite haben die Auer bei uns noch nix gewonnen.“ Den nächsten Versuch, diese Serie zu durchbrechen, starten die HSG-Handballer am Mittwoch: Um 19 Uhr sind sie in der Erzgebirgshalle in Lößnitz zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vor-fanatischem-publikum-in-aue-die-ruhe-bewahren-207240.html