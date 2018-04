Empfehlung - Vor Duell in Nordhorn: BHC spielt in seiner eigenen Liga

Solingen/Wuppertal. Das einzige Saisonziel des Handball-Zweitligisten Bergischer HC lautete: sofortiger Wiederaufstieg in die 1. Liga. In der vergangenen Saison hatte die Mannschaft den Klassenerhalt in der Bundesliga nur hauchdünn verpasst und musste somit nach vier Jahren im Handball-Oberhaus den Gang in die 2. Liga antreten. Dort belegt das Team aus Solingen und Wuppertal vor dem Spiel am Sonntag (17 Uhr) bei der HSG Nordhorn-Lingen mit eindruckvollen 54:4 Punkten den ersten Tabellenplatz und ist somit auf dem besten Weg, sein Saisonziel zu erfüllen. 13 Punkte Vorsprung hat der BHC auf den drittplatzierten VfL Lübeck-Schwartau.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vor-duell-in-nordhorn-bhc-spielt-in-seiner-eigenen-liga-232319.html