Vor 50 Jahren: Schlagzeilen aus dem Grafschafter Sport

Stauvermann zog es zum SV Meppen

Der ehemalige Eintracht-Spieler Heinz Stauvermann verlängerte nicht seinen Vertrag bei Rot-Weiß Essen, sondern wechselte überraschend zum SV Meppen. Noch vor einigen Wochen war die Rede davon, dass er ein weiteres Jahr beim Regionalliga-Meister und möglichen Bundesliga-Aufsteiger bleiben wird. Stauvermann verzichtete damit auf die möglicherweise lukrativen Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse, auf gute Einnahmen und stürzte sich in das Abenteuer in Meppen. Stauvermann, aus der Weißen Elf hervorgegangen, in der Eintracht-Mannschaft groß geworden, bei Arminia Hannover spielerisch gewachsen und schließlich in Essen zu einem überdurchschnittlichen Außenverteidiger im bundesdeutschen Fußball gereift, wurde immerhin schon 30 Jahre alt. Er fürchtete, bei einem möglichen Bundesligaaufstieg in Essen nicht mehr erste Wahl zu sein. Daher nutzte er den Kontakt zum SV Meppen und dem ersten Vorsitzenden Hubert Niebuhr, den er aus gemeinsamen Zeiten in Nordhorn kennt, um den Wechsel einzuleiten.

Eintracht besiegt Weiße Elf nur mit Ach und Krach

Völlig daneben ging für den SV Eintracht Nordhorn die Generalprobe für die Spiele um die deutsche Amateurmeisterschaft. Die Weinroten kamen gegen den frischgebackenen Bezirksligisten Weiße Elf mit Ach und Krach zu einem 4:3 (1:0)-Erfolg. Routine und spielerische Vorteile gaben letzten Endes den Ausschlag zu Gunsten des Landesligisten, der oft den letzten Einsatz vermissen ließ, zeitweise überheblich wirkte und allzu oft den Erfolg durch die Mitte suchte, anstatt die WE-Abwehr und den überragenden Wilbers über die Flügel zu überwinden. Eintracht musste auf Stricker und Rehbock verzichten, während die Weiße Elf durch das Fehlen von Wörsdörfer, Schüer, Will, Feltmann und de Winder arg geschwächt war. Für Eintracht waren Warsen (2), Mätzke und Kalter erfolgreich; die Tore der Weißen Elf schossen Mohnke, Wilbers und Schrovenwever, der als etatmäßiger Torhüter nach langer Verletzungspause sein Comeback gab und als Linksaußen per Kopf zum 3:4-Endstand traf.

Eintracht: Focke; Grujic, Börchers, Plüdemann, Meyer, Haubrich (46. Colmer), Kalter, Holtkamp, Mätzke, Warsen, Pruisken.

Weiße Elf: Sterk; Foppe, Wilbers, Veldboer, Hirschmüller, Meinders, H. Knüver, M. Knüver, Forbriger, Mohnke, Ruelmann, Schrovenwever.

Buitkamp bei 3:1-Sieg von Vorwärts nicht zu halten

Gegen die DJK Fehndorf gelang Vorwärts Nordhorn in der Fußball-Bezirksklasse ein verdienter 3:1-Erfolg. Die Nordhorner spielten in beiden Halbzeiten überlegen. Die Gäste dagegen boten eine enttäuschende Leistung. Dennoch glückte erst in der 40. Minute durch Buitkamp das längst verdiente Führungstor. Einen an Buitkamp verschuldeten Foulelfmeter verwandelte Schareina zum 2:0. Aber bereits zwei Minuten später wurde Westenberg von einem Weitschuss überrascht: Vorwärts führte nur noch 2:1. Einen Kopfball des nicht zu stoppenden Buitkamp in der 86. Minute brachte das 3:1-Endresultat. Vorwärts schloss damit die Saison als Tabellenzweiter (44:16 Punkte) hinter der Weißen Elf (46:14) ab.

Vorwärts Nordhorn: Westenberg; Snieders, Kottkamp, H. Drogt, ter Veen, Schubert, H.H. Drogt, Buitkamp, Aarnink, Koopmann, Schareina.

JCN in der Endrunde um Mannschaftsmeisterschaft

Der Judoclub Nordhorn landete in der Landesliga-Staffel Nord einen hohen 15:4-Erfolg beim TuS Celle und qualifizierte sich damit für die Endrunde um die niedersächsische Mannschaftsmeisterschaft. Dabei sah es in Celle anfangs gar nicht so gut für die Gäste aus, da im ersten Durchgang Forster, Wolframm und Lewiki verloren und die Hausherren dadurch mit 3:0 in Führung gingen. Doch dann kamen die Nordhorner richtig in Schwung und gewannen fast jedes Duell.

Mit Berichten aus den Grafschafter Nachrichten vom 15. bis 21. Mai 1973, zusammengestellt von Lars Klukkert.