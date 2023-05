Vor 25 Jahren: Verhärtete Fronten zwischen Schütte und Eintracht

Trotz 2:1 geriet der Fußball zur Nebensache

Demonstrativ lief Eintracht-Coach Wolfgang Schütte nach dem Spiel über das Feld und nahm jeden Akteur in den Arm: Mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SC Norderstedt (beide Tore schoss Lajqi) hatte Fußball-Regionalligist Eintracht Nordhorn das anvisierte Klassenziel von 40 Punkten erreicht. Zufrieden schienen damit aber dennoch nicht alle zu sein. Die Atmosphäre war reichlich angespannt und beinahe kurios. Erfolgreich zu Ende gegangen sei die Saison, resümierte Eintracht-Geschäftsführer Michael Siemer, und nicht wenige klatschten ihm Beifall. Präsident Heinz Buscher verharmloste in der Stadionzeitung die Probleme, freute sich stattdessen, „dass wir bereits zwei Spieltage vor Saisonschluss den Klassenherhalt perfekt machen konnten“. Dem Trainer wollte er diesen Erfolg aber scheinbar nicht in Rechnung stellen. Denn der sollte – bei aller offiziellen Zurückhaltung – seine Papiere erhalten; zu verhärtet waren die Fronten, zu unterschiedlich die Auffassungen der beiden Verantwortungsträger.

Eintracht Nordhorn: Cordes; Bouhier (50. Cetinok), Schmidt, Enge, Ueding, Heskamp, Palstring, Peters (59. Goolkate), Minich, Lajqi, Barros.

FC 09 erkämpfte sich Punkt in Havelse

Nach dem 3:6-Debakel in der Vorwoche erkämpfte sich der FC Schüttorf 09 beim TSV Havelse mit dem 0:0-Unentschieden einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg und zeigte sich gut erholt. Damit rehabilitierten sich die Oberliga-Fußballer des FC 09 für die schwache Vorstellung gegen den FC Bremerhaven. Dabei war es nahezu die gleiche Elf, der Trainer „Siggi“ Wolters das Vertrauen zur Wiedergutmachung schenkte; lediglich Mike Goedereis stand für Tim Meiners wieder zwischen den Pfosten. Pech hatten die Schüttorfer sogar, als der Schiedsrichter 20 Minuten vor dem Ende ein Tor von Schulte wegen angeblichem Foulspiels nicht anerkannte. Mit 28 Punkten belegten die Obergrafschafter den 12. Platz von insgesamt 16 Teams.

FC Schüttorf 09: Goedereis; Schmidt, Möhlmann, Willemsen, Buscher, Rötterink, Schulte, Budde, Brillhuis (73. Göver), Karadeniz, Beckemper.

Sausmikat traf drei Mal bei Spartas 4:4

Sparta führte im Bezirksliga-Fußballspiel gegen den VfL Oythe zweimal mit zwei Toren, und stand am Ende beim 4:4 doch nur mit einem Zähler da. Sausmikat brachte die Spartaner schnell mit 2:0 in Führung. Dieser Vorsprung war allerdings kurz nach dem Seitenwechsel aufgebraucht. Azevedo und noch einmal Sausmikat brachten die Nordhorner 20 Minuten vor dem Ende noch einmal mit zwei Treffern in Führung. Doch auch diesen Vorsprung konnten die Platzherren nicht verteidigen. Mit 40 Punkten aus 24 Spielen war die Punkteausbeute für Sparta aber immer noch hervorragend.

Sparta Nordhorn: Groote-Punt; d‘Hollosy, Hopp, de Vries, Meyer, Azevedo, Nyland, Heetlage (50. Colmer), Braus (85. Stolte), Sausmikat, Arend.

Emlichheimer Pony-Equipe holte beide Titel

Jan Schulte-Landwehr mit „Charly Brown“, Jaqueline Kastner mit „Gamble“ sowie die Emlichheimerinnen Carolin und Katrin Schreyer, Christin Otten, Christine Boukamp und Annika Roloff wurden Kreismeister der Ponyreiter. Dabei zeigte der Reiternachwuchs aus der Grafschaft auf der bestens vorbereiteten Anlage des RuF Wietmarschen guten Sport und bot den zahlreichen Zuschauern spannende Wettkämpfe. Ins Schwitzen kamen aber nicht nur die Reiterinnen und Reiter in ihren schwarzen und blauten Turnierjacken. Auch hinter den Kulissen im Organisationsteam galt es 300 Ponys, also fast 600 Starts in 23 Prüfungen zu bewältigen. Derweil bewies Jaqueline Kastner und ihr Pony „Gamble“ auf dem Dressurviereck ihre Überlegenheit. Die 15jährige Nordhornerin, die für den RSC Haftenkamp startet und dort bei Sabine Egbers trainiert, war darüber hinaus bereits für die Landesmeisterschaften qualifiziert, weil sie seit kurzem zum Landeskader Weser-Ems gehört. In der Springkonkurrenz setzte sich Jan Schulte-Landwehr auf „Charly Brown“ (Bentheim) an die Spitze vor Katrin Schreyer auf „Never Mind“ (Enlichheim). Die herausragende Mannschaft stellter der RuF Emlichheim. Sowohl in der Dressur als auch im Springen waren die Niedergrafschafter nicht zu schlagen.

Mit Berichten aus den Grafschafter Nachrichten vom 12. bis 18. Mai 1998, zusammengestellt von Lars Klukkert.