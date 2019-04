Empfehlung - Von Wegkamps Ehrgeiz und Brinkmanns Suspendierungen

Nordhorn Es ist gut 20 Jahre her, als der damalige Eintracht-Präsident Heinz Buscher Ansgar Brinkmann das Stadion am Heideweg zeigte und ihn durch seine Firma führte. Der Nordhorner Regionalligist hatte durchaus Interesse an einer Verpflichtung des in Vechta geborenen Instinktfußballers, der als „weißer Brasilianer“ zu einem der besonderen Typen im deutschen Fußball wurde. Den Zuschlag des Profis, dessen Karriere Ende der 1990-er Jahre (wieder einmal) ins Stocken geraten war, erhielt aber Konkurrent BV Cloppenburg. Nun, am Donnerstag baggerte der SV Eintracht wieder an Brinkmann: „Wie wäre es denn als Gastspieler bei unserer erfolgreichen Ü40-Mannschaft?“, fragte Eintracht-Mitglied und Fußballfan Michael Siemer den mittlerweile 49-Jährigen zum Abschluss einer gelungenen, weil sehr unterhaltsamen Premiere der „JLZ-Unterhaltung.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/von-wegkamps-ehrgeiz-und-brinkmanns-suspendierungen-294104.html