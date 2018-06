Von Südkorea nach Dänemark: Alec Smit kommt kaum zur Ruhe

Nach einer Sommerpause starten die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am 12. Juli in die Saisonvorbereitung. Hollands Junioren-Nationalspieler Alec Smit ist gerade von einem Turnier in Südkorea zurück – und reist nächste Woche schon weiter.