Empfehlung - Vom Anfängerkursus zur Tanzsport-WM

Bad Bentheim. Es klingt schon etwas skurril, wenn Krystian und Barbara Wrobel erzählen, wie sie im Jahr 1994 zum Tanzsport gekommen sind. „Ich war auf Feiern eher der Thekenmensch, alle Männer tanzten immer mit meiner Frau. Da habe ich mir gedacht, dass es so nicht weiter gehen kann, und habe ihr als Überraschung einen Tanzkursus für Anfänger bei der Tanzschule Jobmann geschenkt“, erzählt Krystian Wrobel. Den Beiden gefiel der Anfängerkursus so gut, dass sie beim Tanzen geblieben sind. Die gebürtigen Polen tanzten daraufhin bei Breitensportturnieren und fielen positiv auf. „Die Ergebnisse waren überraschend gut, wir waren sehr erfolgreich“, erzählt der 56-Jährige, der erst mit Anfang 30 den Weg zum Tanzsport fand. Der logische Schritt für das Ehepaar war der Start bei D-Klassen-Turnieren im Jahr 2010. Auf das erste Turnier, die „DanceComp“ in Wuppertal, folgten etwa zehn Turnierteilnahmen jährlich. Die beiden stiegen daraufhin schnell in die C- und B-Klasse auf. Einen Anteil daran, hatte auch der ehemalige Tanzweltmeister Michael Malitowski, der den beiden Privatstunden gab. „Ich dachte, ich versuche mal mein Glück, und schreibe Herrn Malitowski, ob er nicht einem Anfängerpaar etwas Nachhilfe geben wolle“, sagt Krystian Wrobel, der von der positiven Rückmeldung des Polen überrascht war. „Er wollte sich mit uns treffen und gab uns Privatstunden in Amsterdam. Der Kontakt zu ihm besteht bis heute“, fügt seine Frau an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vom-anfaengerkursus-zur-tanzsport-wm-246414.html