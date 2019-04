Empfehlung - Volleyballerin Anna Church will höher hinaus

Emlichheim Wenn am Sonnabend für den SC Union das Saisonfinale in der 2. Volleyball-Bundesliga ansteht, wird auch ein Hauch von Abschied durch die Vechtetalhalle wehen. Denn die Partie gegen den SV Blau-Weiß Dingden (19.30 Uhr) ist gleich für sechs Spielerinnen der vorerst letzte Auftritt im Trikot der Emlichheimerinnen in der zweithöchsten Spielklasse. Neben den Eigengewächsen Pia Timmer, Zoe Konjer und Leandra Schoemaker werden mit Manon Doornenbal, Kristen Mummey und Anna Church auch drei auswärtige Spielerinnen verabschiedet. Doornenbal und Mummey trugen seit Beginn der Saison das SCU-Trikot, Church wirbelt bereits seit zwei Jahren für den SCU übers Feld. Denn als Libera hat die US-Amerikanerin im Emlichheimer Ensemble eine besondere Rolle. „Anna ist überall und versucht, wirklich jeden Ball zu bekommen“, sagt Trainer Pascall Reiß, der die Qualität hervorhebt, mit der die 25-Jährige die Rolle als Annahme- und Abwehrspezialistin ausfüllt. „Sie bringt viel Stabilität in unser Spiel“, sagt der SCU-Verantwortliche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyballerin-anna-church-will-hoeher-hinaus-291466.html