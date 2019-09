Empfehlung - Volleyballer Tobias Schomakers spielt wieder für Union Lohne

Lohne Wenn die Verbandsliga-Volleyballer des SV Union Lohne am Sonnabend beim TuS Aschen-Strang in die neue Saison starten, sind einige neue Spieler dabei. Tobias Schomakers ist nach insgesamt vier Jahren bei den Oberligisten VfR Voxtrup und VC Osnabrück nach Lohne zurückgekehrt, Mark Wormann kommt aus Münster und Heiner Herbrüggen vom MTV Lingen. Die Talente Michael Spieker (19 Jahre) und Ferdinand Burrichter (16) haben bislang in der Hobby-Liga gespielt. In der neuen Saison nicht mehr dabei sind Patrick Mebius, der seine Karriere beendet hat, und Lukas Lindt, den es nach Münster zog. Beim SV Union geht es zunächst darum, die neuen, jungen Spieler schnellstmöglich zu integrieren, in der Liga peilen die Lohner zudem eine Platzierung in den Top 3 an. Neu ist auch ein Gesicht auf der Trainerbank: Neben Thomas Arens ist künftig auch Henning Müller als spielender Trainer für den Lohner Verbandsligisten zuständig. Die ersten beiden Heimspiele stehen für Union Lohne am Sonnabend, 26. Oktober, an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyballer-tobias-schomakers-spielt-wieder-fuer-union-lohne-318296.html