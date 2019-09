Empfehlung - Volleyballer heiß auf EM-Auftakt: „Sind bereit“

dpaBrüssel „Klar ist, dass es sicherlich nicht einfach wird, aber wir sind hier, um eine Medaille zu gewinnen. Wir haben hart gearbeitet und sind bereit“, sagte Grozer vor dem schweren ersten Spiel seiner Mannschaft am Freitag (15.00 Uhr/Sport1+) in Brüssel. Deutschland trifft auf Serbien, das 2011 Europameister wurde und 2017 im EM-Halbfinale nur knapp an Grozers Mannschaft scheiterte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyballer-heiss-auf-em-auftakt-sind-bereit-318341.html