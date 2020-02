Empfehlung - Volleyball-Zweitligisten bleiben auswärts ohne Punkt

Gransee/Essen/Emlichheim Die Grafschafter Volleyball-Zweitligisten gingen am Sonnabend in ihren Auswärtsspielen leer aus. Die Männer des FC Schüttorf 09 verloren beim Tabellenführer SV Lindow-Gransee mit 1:3 (16:25, 16:25, 30:28, 20:25); die Frauen des SC Union Emlichheim unterlagen beim VC Allbau Essen glatt mit 0:3 (19:25, 25:27, 13:25) und verpassten so die Chance, beim nun punktgleichen Tabellennachbarn einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu tun. Einzig die SCU-Reserve konnte in eigener Halle einen Erfolg verbuchen, musste gegen den USC Münster II trotz einer 2:0-Führung jedoch in den Tiebreak und nach dem 3:2-Sieg (25:22, 25:18, 23:25, 23:25, 15:9) mit zwei Punkten zufrieden sein.