Volleyball: Union Lohne kann Klassenverbleib perfekt machen

Lohne Ein Zähler fehlt den Volleyballerinnen des SV Union Lohne noch, um den Klassenverbleib in der Regionalliga endgültig perfekt zu machen. Mit 26 Punkten steht der Aufsteiger nach einer starken Saison aktuell auf Rang vier. Allerdings geht in der vierthöchsten Spielklasse in dieser Spielzeit äußerst eng zu. Das zeigt auch ein Blick auf den SC Langenhagen, der am Sonntag (16 Uhr) die Lohnerinnen empfängt. Das Team aus der Landeshauptstadt steht aktuell zwar auf dem Relegationsplatz, der Rückstand zum Union-Team beträgt allerdings nur sechs Zähler. „Wir dürfen Langenhagen auf keinen Fall unterschätzen, die können auch gut Volleyball spielen“, sagt Trainer Harald Nüsse, der in dieser Woche im Training krankheitsbedingt auf gleich drei Spielerinnen verzichten musste. „In Langenhagen wird die Tagesform entscheiden und die Tatsache, wer besser durch die Grippesaison kommt“, sagt Nüsse mit Blick auf den Spieltag. Mit Svenja Krieger kehrt aber eine Spielerin in den Kader zurück, die am vergangenen Wochenende beim 2:3 gegen den Meister VC Osnabrück berufsbedingt hatte passen müssen. Auch Jana Krieger würde Nüsse gerne wieder mit an Bord haben. Ob die Außenangreiferin aus der zweiten Mannschaft mit dabei ist, entscheidet sich allerdings erst am Sonnabend. Dann hat das Lohner Landesligateam die Chance, in Hoogstede die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt zu machen. Sollte das gelingen, wäre es kein Problem, wenn Krieger sich am Tag darauf in der Regionalliga festspielt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-union-lohne-kann-klassenverbleib-perfekt-machen-346004.html