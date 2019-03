Empfehlung - Volleyball-Talente legen sich mächtig ins Zeug

Nordhorn Das Abschlussturnier für die jüngsten Volleyball-Mannschaften im Kreis hat am Sonntag für ein volles Kreissportzentrum gesorgt. In den beiden Kreissporthallen gingen in der Altersklassen U12 und U13 insgesamt 24 Mannschaften an den Start. Besonders groß war die Beteiligung aus Wietmarschen und Lohne. Der SVW war in den beiden Altersklassen mit insgesamt elf Mannschaften am Start, der SV Union war mit sieben Mannschaften angereist. Die Einteilung der Gruppen erfolgte beim Abschlussturnier nach den Platzierungen in der U12-Kreisliga und den drei U13-Kreisliga-Staffeln.