Empfehlung - Volleyball-Talente des SC Union marschieren durch die Ligen

Emlichheim Drei Meistertitel in Serie – einen echten Durchmarsch durch die Volleyball-Ligen haben die Talente des SC Union hingelegt. Innerhalb von drei Jahren ging es für die Mannschaft von Trainer Michael Lehmann von der Bezirks- bis in die Oberliga. Ihr jüngstes Meisterstück machten die Emlichheimer Talente im Endspurt in der Verbandsliga perfekt. Beim Saisonfinale rang die vierte Mannschaft des SCU im Tiebreak den direkten Konkurrenten Raspo Lathen nieder und krönte damit eine überragende Spielzeit. „Wir sind mit einem großen Fragezeichen in die Saison gestartet. Denn es war noch nicht klar, ob wir den Klassenunterschied erneut so gut meistern“, blickt Michael Lehmann auf den Saisonbeginn zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-talente-des-sc-union-marschieren-durch-die-ligen-293565.html