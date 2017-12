Empfehlung - Volleyball: SV Wietmarschen gewinnt Tiebreak-Krimi

his Wietmarschen . Einen echten Volleyball-Krimi haben sich am Sonntagabend der SV Wietmarschen und die Sportfreunde Aligse in der Dritten Liga geliefert. Nach spannendem Spielverlauf konnten am Ende die Wietmarscherinnen einen 3:2 (25:22, 16:25, 25:22, 14:25, 18:16)-Sieg im Tiebreak bejubeln. Der Entscheidungssatz hatte es dabei besonders in sich und war nichts für schwache Nerven. Die Gastgeberinnen hatten bereits mit 13:10 geführt, gerieten dann aber ins Hintertreffen und sahen sich bei 13:14 einem Matchball der Hannoveranerinnen gegenüber. Das SVW-Team konterte aber und hatte beim 15:14 selbst die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Das war aber noch längst die letzte Wende im Spiel. Denn die nächsten zwei Punkte machten die Sportfreunde und hatten bei 16:15 ihren zweiten Matchball. Den wehrte die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann erneut ab. Beim 16:16-Zwischenstand trat dann Kim Niehoff an die Aufschlaglinie. Die Mittelblockerin behielt die Nerven und brachte ihr Team mit zwei Aufschlägen in Folge auf die Siegerstraße. „Wir haben uns den Sieg mit einer tollen Mannschaftsleistung verdient“, sagte Haarmann, der sich nach mehreren vergebenen Chancen im bisherigen Saisonverlauf besonders darüber freute, dass es diesmal sein Team war, das in der entscheidenden Phase die Oberhand behielten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-sv-wietmarschen-gewinnt-tiebreak-krimi-217774.html