Volleyball: SV Union steht vor Endspiel gegen Spelle/Venhaus

Braunschweig. Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne müssen weiter um den Klassenverbleib in der Regionalliga bangen. Am Sonnabend vergab die Mannschaft von Trainer Harald Nüsse mit einer 1:3 (17:25, 25:20, 23:25, 24:26)-Niederlage beim USC Braunschweig den ersten Matchball, um endgültig das rettende Ufer zu erreichen. Damit rutschten die Lohnerinnen auf den drittletzten Tabellenplatz ab und müssen beim Saisonfinale in zwei Wochen im Derby gegen den SC Spelle/Venhaus drei Punkte einfahren, um die Relegation zu umgehen. Das entscheidende Duell beginnt am Sonnabend, 17. März, um 20 Uhr in Lohne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-sv-union-steht-vor-endspiel-gegen-spellevenhaus-227950.html