Volleyball: SV Hoogstede startet in zweite Landesliga-Saison

Gleich fünf Volleyballtalente aus der vierten Mannschaft stehen künftig im Hoogsteder Landesliga-Kader. Die beiden Grafschafter Konkurrenten in dieser Staffel I fangen erst später an. In der Staffel II startet Lohne III am Sonnabend mit zwei Heimspielen.