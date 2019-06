Empfehlung - Volleyball: SC Union startet daheim, FC 09 spielt in Baden

Emlichheim/Schüttorf Mit einem Heimspiel gegen den amtierenden Meister Skurios Volleys Borken starten die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Sonntag, 15. September, in die neue Saison. Neun der zwölf Heimspiele werden sonntags um 16 Uhr in der Vechtetalhalle ausgetragen. Ausnahmen sind die Partien gegen Essen (Sbd., 30. November, 20 Uhr), VCO Berlin (Sbd., 22. Februar, 20 Uhr) und der Saisonabschluss am Sonnabend, 18. April, um 19 Uhr gegen den VfL Oythe. Das erste Auswärtsspiel führt die Emlichheimerinnen am 29. September zur SG Rotation Prenzlauer Berg nach Berlin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-sc-union-startet-daheim-fc-09-spielt-in-baden-304584.html