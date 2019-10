Empfehlung - Volleyball-Regionalliga: Lohne und FC 09 II spielen auswärts

Schüttorf/Lohne In der Regionalliga sind am Wochenende zum ersten Mal seit mehreren Wochen wieder beide Grafschafter Vertreter im Einsatz – und zwar beide auswärts. In der Männer-Regionalliga trifft der FC Schüttorf 09 II heute um 15 Uhr auf den USC Braunschweig II. Damit kreuzen zwei Bundesliga-Reserven die Klingen, denn wie der FC 09 ist auch der USC mit seiner ersten Mannschaft in der 2. Liga vertreten. Beide Teams sind mit zwei Siegen aus den ersten drei Saisonspielen gut aus den Startlöchern gekommen. Die Braunschweiger holten dabei allerdings zweimal die volle Punktzahl, sodass sie mit sechs Zählern unmittelbar vor den Schüttorfern rangieren, die sich gegen Vallstedt-Vechelde im Tiebreak durchsetzten und somit fünf Zähler auf ihrem Konto haben. In der Frauen-Regionalliga bekommt es Union Lohne um 20 Uhr mit dem ASC 46 Göttingen zu tun. Nachdem die Lohnerinnen beim Saisonauftakt in Göttingen gegen Tuspo Weende unterlagen, wollen sie diesmal etwas Zählbares mitnehmen. Trainer Harald Nüsse hofft, auch wieder auf Zuspielerin Eva Stevens zurückgreifen zu können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-regionalliga-lohne-und-fc-09-ii-spielen-auswaerts-325832.html