Empfehlung - Volleyball-Nachwuchs erfolgreich in Vorrunden-Turnieren

Emlichheim/Lohne/Wietmarschen Für den Volleyball-Nachwuchs aus der Grafschaft ist die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften in vollem Gange. An den vergangenen Wochenenden wurden von der U12 bis zur U18 in vier Altersklassen die Teilnehmer an der Bezirksendrunde ermittelt. Der SCU Emlichheim und Union Lohne schafften jeweils in drei Altersklassen (U18, U16, U13) das Weiterkommen. Bei der U12 ist der SV Wietmarschen eine Runde weiter. Am kommenden Sonntag bilden die Turniere in der U20 und der U14 den Abschluss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-nachwuchs-erfolgreich-in-vorrunden-turnieren-331603.html