Empfehlung - Volleyball-Landestrainer lobt Niedergrafschafter Nachwuchs

Emlichheim Die Vorbildfunktion der Nachwuchsarbeit beim SCU Emlichheim hat Volleyball-Landestrainer Uwe Wallenhorst bei einem Vortrag in der Vechtetalhalle hervorgehoben. „Der SCU ist in Niedersachsen ein echter Leuchtturm und im weiblichen Bereich der einzige Verein, der mit Michael Lehmann auf einen hauptamtlichen Jugendtrainer setzt“, betonte Wallenhorst. Das kommt auch dem NWVV-Verband zugute, denn in den drei Auswahlteams sind aktuell gleich mehrere SCU-Spielerinnen vertreten. Aber auch Talente vom SV Union Lohne und SV Wietmarschen haben schon den Sprung in die Landesauswahlkader geschafft. Bei den ältesten Jahrgängen (2002/03) ist die Grafschaft am stärksten vertreten: Mit Malin Arens, Chaine Konjer und Marie Maathuis sowie Emelie Siegner und Leonie Klassen (beide zuvor Raspo Lathen) sind fünf Spielerinnen aus dem Zweitligateam des SCU dabei. Dazu kommen Jana Brüning, die mit einem Doppelspielrecht für ihren Heimatverein Union Lohne und den SCU aufläuft, und die Wietmarscherin Franzika Helming (jetzt FC 47 Leschede). Im Jahrgang 2004/05 sind vom SCU Nina Herrmann und Celina Smit dabei. Bei den Jüngsten (2006/07) gehören Leonie Reefman, Sharon Langius (beide SCU) und Johanna Nöhring (Union Lohne) zur Auswahl. „Ich bin mir sicher, dass auch in Zukunft viele unserer Kaderspielerinnen aus dieser Region kommen werden“, betont Wallenhorst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-landestrainer-lobt-niedergrafschafter-nachwuchs-330300.html