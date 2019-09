Empfehlung - Volleyball: Kein guter Auftakt für beide Regionalligisten

Weende Bei der Rückkehr in die Regionalliga mussten die Volleyballerinnen von Union Lohne bei Tuspo Weende eine 1:3 (16:25, 18:25, 25:14, 18:25)-Niederlage einstecken, waren mit dem Comeback in der vierthöchsten Spielklasse aber dennoch zufrieden. „Das war unser bestes Spiel in den letzten Wochen, wir waren stärker als in der Vorbereitung und im Pokal. Auf dieser Leistung können wir aufbauen“, berichtete Co-Trainerin Katharina Schöttmer, die beim Ligaauftakt Harald Nüsse auf der Bank vertrat. In Göttingen dauerte es allerdings zwei Sätze, bis der Aufsteiger wirklich in der neuen Liga angekommen war. „Weende hat vor allem unsere Schwächen im Block konsequent ausgenutzt“, berichtete Schöttmer, dessen Team sich außerdem erst auf die lautstarke Zuschauerkulisse einstellen musste. Im dritten Durchgang zeigten die Lohnerinnen aber, dass sie das Potenzial haben, um in der Regionalliga mitzuhalten. Eine Aufschlagserie von Sophia Hofschröer brachte das Union-Team mit 8:3 in Führung, danach hielten die Lohnerinnen den Aufschlagdruck hoch. „Das war richtig gut. Leider haben wir es verpasst, die Euphorie mit in den vierten Satz zu nehmen“, sagte Schöttmer. Auch mit mehreren Wechseln schafften es die Lohnerinnen nicht, die Niederlage zu verhindern. Sie blickt jetzt dem Derby gegen den FC 47 Leschede (Sonnabend, 15 Uhr) in heimischer Halle entgegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-kein-guter-auftakt-fuer-beide-regionalligisten-319179.html