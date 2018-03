Empfehlung - Volleyball: FC 09 will in Delbrück zurück auf Platz drei

Schüttorf. Nach einem spielfreien Wochenende greifen die Volleyballer des FC Schüttorf 09 am Sonnabend wieder in das Geschehen in der 2. Bundesliga ein. Um 18 Uhr ist Trainer Stefan Jäger mit seiner Mannschaft bei der DJK Delbrück zu Gast. Ein Gegner, der als Tabellenvorletzter mitten im Abstiegskampf steckt. Zehn Punkte hat das Team aus Ostwestfalen im bisherigen Saisonverlauf erst eingefahren. Die hatten die Schüttorfer bereits am sechsten Spieltag auf der Habenseite und damit unmittelbar vor dem Hinspiel in der Vechtehalle, in dem der FC 09 mit einem glatten 3:0-Sieg weitere drei Zähler verbuchte.(...)