Empfehlung - Volleyball: FC 09 und SC Union starten zu Hause

Schüttorf/Emlichheim Nach knapp fünf Monaten Sommerpause beginnen die Grafschafter Volleyball-Zweitligisten Mitte September mit der neuen Saison. Für die Frauen des SC Union Emlichheim beginnt die Saison am Sonntag, 16. September, um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen das Volleyball-Team Hamburg. Zum ersten Auswärtsspiel muss die künftig von Pascall Reiß trainierte SCU-Truppe zu den Sportfreunden Aligse, den Aufsteigern aus der dritten Liga, reisen. Zum zweiten Heimspiel kommt mit dem VCO Schwerin das Schlusslicht der vergangenen Saison in die Vechtetalhalle. Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 starten ebenfalls am Sonntag, 16. September, daheim: Um 16 Uhr ist der Vorjahres-Achte VC Bitterfeld-Wolfen zu Gast in der Vechtehalle. Danach geht es für die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger zum letztjährigen Vorletzten TV Warnemünde, bevor sich der Aufsteiger TV Baden aus Achim in Schüttorf präsentiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-fc-09-und-sc-union-starten-zu-hause-241302.html