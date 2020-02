Empfehlung - Volleyball-Drittligisten vor anspruchsvollen Auswärtsspielen

Emlichheim In der 3. Liga haben die Volleyballerinnen von Union Emlichheim II die Chance, weiter nach oben zu klettern. Um 16 Uhr ist das Team von Trainerin Claudia Volkers (Foto) am Sonnabend beim Tabellennachbarn MTV Hildesheim zu Gast. Die Aufgabe hat es aber in sich. Die Partie reiht sich für die SCU-Reserve in die Serie an Spielen gegen Topteams der Liga ein. Nach dem Sieg beim Spitzenreiter RC Sorpesee (3:2) und der 0:3-Niederlage beim Tabellendritten TV Eiche Horn Bremen folgen mit dem Gastspiel in Hildesheim und der Heimaufgabe eine Woche später gegen den USC Münster II zwei weitere Spiele gegen Mannschaften, die einen Lizenzantrag für die 2. Liga gestellt haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-drittligisten-vor-anspruchsvollen-auswaertsspielen-345102.html