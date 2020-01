Empfehlung - Volleyball-Derby mit ungleichen Vorzeichen

Wietmarschen/Emlichheim In der 3. Volleyball-Liga steht am Sonntag das Grafschafter Nachbarschaftsduell auf dem Programm: Um 16 Uhr empfängt der SV Wietmarschen die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim zum Derby. Das Wort „Derby“ würde SCU-Trainerin Claudia Volkers allerdings am liebsten aus dem Sprachgebrauch ihres Teams streichen. „Für uns geht es um drei wichtige Punkte. Und da ist es egal, ob auf der anderen Seite Wietmarschen oder ein anderer Gegner steht“, betont die Emlichheimer Verantwortliche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volleyball-derby-mit-ungleichen-vorzeichen-340104.html