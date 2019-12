Empfehlung - Volksbank unterstützt „Sportpark Blanke“ mit 2500 Euro

Nordhorn Die Grafschafter Volksbank unterstützt den „Sportpark Blanke“, in dem künftig alle fünf Vereine aus dem größten Nordhorner Stadtteil zu Hause sind. Bereichsleiter Michael Weggebakker übergab einen symbolischen Scheck in Höhe von 2500 Euro an die Vereinsvertreter. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volksbank-unterstuetzt-sportpark-blanke-mit-2500-euro-335856.html