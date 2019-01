Empfehlung - Volksbank-Cup: Torbilanz entscheidet über Gruppensieger

Bad Bentheim Am zweiten Vorrundentag beim Hallenfußballturnier der SG Bad Bentheim waren die Entscheidungen frühzeitig klar: Dabei konnten sich am Donnerstagabend nicht nur TuS Gildehaus, die A-Jugend des FC Schüttorf 09, SV Bad Bentheim II und SV Klausheide über den Einzug in die Endrunde um den Volksbank-Cup freuen, sondern nachträglich auch der FC 09 II, der als bester Gruppendritter am Sonntag (15 Uhr, Schürkamphalle) dabei ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volksbank-cup-torbilanz-entscheidet-ueber-gruppensieger-274655.html