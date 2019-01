Empfehlung - Volksbank-Cup: Nur der SV SuSa behält eine reine Weste

Bad Bentheim Den Gruppensieg hat die SG Bad Bentheim durch die Niederlage im letzten Vorrundenspiel gegen Sparta Nordhorn II verpasst. Doch dass der Gastgeber beim Hallenfußballturnier um den Volksbank-Cup mit sechs Punkten als Zweiter der Gruppe A den Sprung in die Endrunde am Sonntag (15 Uhr) geschafft hat, stand bereits vorher fest. „Nach langer Zeit mal wieder“, wie Tim Hollmann vom Organisationsteam erfreut anmerkte. Die Spartaner zogen mit sieben Punkten noch an der SG vorbei. Die Reserve des FC Schüttorf 09 kann sich mit vier Punkten und 9:4 Toren Hoffnungen machen, als bester Gruppendritter noch die Endrunde zu erreichen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volksbank-cup-nur-der-sv-susa-behaelt-eine-reine-weste-274472.html