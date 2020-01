Empfehlung - Volksbank-Cup: Nordhorner Triumph in der Vorrundengruppe B

Bad Bentheim Die A-Jugendfußballer von Vorwärts Nordhorn haben beim Hallenturnier der SG Bad Bentheim um den Volksbank-Cup als Sieger der Vorrundengruppe B den Einzug in die Endrunde geschafft (So., 15 Uhr, Schürkamphalle). Bis auf das 1:1-Unentschieden gegen Eintracht II gewann der Vorwärts-Nachwuchs seine übrigen vier Spiele und hatte mit 13 Punkten die Nase vorn, gefolgt von der Sparta-Reserve (12), die in fünf Gruppenspielen nur gegen Vorwärts verlor und sonst alles gewann. Eintracht II (7) machte den Nordhorner Triumph am zweiten Vorrundentag des SG-Turniers perfekt und erreichte als Dritter ebenfalls die Endrunde. Herausragender Torschütze der Vorrunde war Chris de Bruin (ASC GW 49 II) mit sechs Toren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volksbank-cup-nordhorner-triumph-in-vorrundengruppe-b-337723.html