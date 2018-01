Empfehlung - Volksbank-Cup: Drei Bezirksligisten für Endrunde gesetzt

Bad Bentheim . Nach langer Zeit kämpfen beim traditionsreichen Hallenfußballturnier des SG Bad Bentheim wieder drei Bezirksligisten aus der Obergrafschaft um den Sieg und den Wanderpokal der Grafschafter Volksbank. Neben dem Dauergast SV Bad Bentheim, der in den vergangenen fünf Jahren vier Mal im Finale stand, und dem TuS Gildehaus geht auch der FC Schüttorf 09 in der Schürkamphalle an den Start. Diese drei ranghöchsten Mannschaften sind für die Endrunde am kommenden Sonntag, 7. Januar, ab 15 Uhr gesetzt; an den Vorrunden-Abenden am Donnerstag und Freitag können sich sieben weitere Mannschaften für den Abschlusstag qualifizieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volksbank-cup-drei-bezirksligisten-fuer-endrunde-gesetzt-220263.html