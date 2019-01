Empfehlung - Volksbank-Cup: Die Jüngsten sind am Ende die Größten

Bad Bentheim „Wir haben uns nicht ausgerechnet, dass wir hier gewinnen“, redete Thomas Temme Klartext. Der Coach aus dem Trainerteam der A-Jugend des FC Schüttorf 09 war nach dem Sieg seiner Mannschaft beim von der SG Bad Bentheim ausgerichteten Hallenfußball-Turnier um den Volksbank-Cup genauso überrascht wie viele der Zuschauer. Denn das Bezirksliga-Topteam SV Bad Bentheim und der Kreisliga-Tabellenführer TuS Gildehaus waren die Favoriten der Veranstaltung und nicht die A-Junioren, die sich im Endspiel mit 2:1 gegen den SV Bad Bentheim II durchsetzten. „Eigentlich wollten wir uns heute für die Qualifikation des Vechtecups in Schüttorf schonen und haben deshalb rotiert“, merkte Malte Frensch aus dem Schüttorfer Trainerteam an. Den Sieg nahm der FC 09 natürlich trotzdem gerne mit, auch wenn die daraus resultierende Teilnahme am Masters in Emlichheim nicht unbedingt perfekt in den Zeitplan der Mannschaft passt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volksbank-cup-die-juengsten-sind-am-ende-die-groessten-275057.html