Volksbank-Cup: Bleibt der Siegerpokal in der Grafschaft?

Beim Hallenfußballturnier des SV Grenzland Laarwald spielen 16 Mannschaften um den Turniersieg. Die Vorrunde wird am Donnerstag (3. Januar) und Freitag (4. Januar) ausgetragen. Der Turniersieger wird dann in der Endrunde am Sonntag (6. Januar) ermittelt.