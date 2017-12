Empfehlung - Volker Mende holt Gold bei deutscher Masters-Meisterschaft

gn Bremen. Volker Mende vom Waspo Nordhorn hat sich bei der deutschen Kurzbahnmeisterschaft der Masters-Schwimmer in Bremen den Titel über 200 Meter Lagen gesichert. In der Altersklasse 60 ließ der Nordhorner in einem Kopf-an-Kopf-Rennen seinen Hauptkonkurrenten Peter Kauch von der SG Gladbeck/Recklinghausen hinter sich und schlug nach 2:37,26 Minuten als Erster an. Mit seiner Leistung verfehlte Mende nur knapp den deutschen Rekord in seiner Altersklasse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/volker-mende-holt-gold-bei-deutscher-masters-meisterschaft-218131.html