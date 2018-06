Empfehlung - Vize-Weltmeister gibt Eylardus-Schülern wertvolle Tipps

Gildehaus Bereits zum zehnten Mal geht heute der Triathlon der Eylardus-Schule über die Bühne. Der sportliche Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen ist seit seiner Premiere 2009 immer professioneller geworden. Bei der ersten Auflage war es noch ein reiner Schulwettkampf, an dem rund 20 Eylardus-Schüler teilnahmen. In den vergangenen Jahren gingen dann auch immer mehr Sportler von anderen Schulen an den Start – darunter auch starke Ausdauerathleten aus den Niederlanden. „Wir hätten vor zehn Jahren nicht gedacht, dass sich der Triathlon so entwickeln würde“, sagt Sportlehrer Michael Gessat, der die Organisation nach der Pensionierung von Schulleiter und Initiator Reinhard Pölker übernommen hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vize-weltmeister-gibt-eylardus-schuelern-wertvolle-tipps-239508.html