Empfehlung - „Vikings“ wollen auch gegen Oldenburg einen Touchdown

Nordhorn. Wenn die American-Football-Mannschaft der Nordhorn „Vikings“ am Sonntag (15 Uhr, Eintracht-Stadion) mit einem Heimspiel in ihre dritte Saison seit der Gründung startet, wird am Heideweg trotz des Aufstiegs vieles ähnlich sein wie in den Jahren zuvor: Am Rande des Verbandsliga-Duells gegen die „Outlaws“ gibt es Cocktails, eine Hüpfburg, einen Schminkstand für Kinder und auch das Kinderspielmobil macht Station. Auf dem Rasen soll es aber gerade gegen den Mitaufsteiger aus Oldenburg etwas anders laufen als zuletzt: „Wir wollen gegen diesen Gegner unsere ersten Touchdowns, bestenfalls sogar gewinnen“, kündigt Headcoach Tuomas Naukkarinen an und sagt selbstbewusst: „Machbar ist es, wenn wir unsere beste Leistung abrufen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vikings-wollen-auch-gegen-oldenburg-einen-touchdown-235552.html