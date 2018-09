„Vikings“ unterliegen Hannover mit 9:20

Nordhorn Die Eintracht Nordhorn „Vikings“ haben am Sonnabend gegen die Hannover „Stampeders“ mit 9:20 verloren. In einem intensiven American-Football-Verbandsliga-Duell konnten die Nordhorner das Passspiel des Gegners nicht unterbinden. Vor gut 150 Zuschauern im Eintracht-Stadion gingen die Gäste mit einem Touchdown in Führung. Kurz darauf verkürzten die „Vikings“ auf 2:6. Im zweiten Viertel übernahm Nordhorn durch einen Touchdown-Lauf von Sebastian Semmling mit 9:6 die Führung. Nach dem Seitenwechsel ließ die „Vikings“-Defensive zwei Touchdown-Pässe zum 20:9 für die „Stampeders“ zu.

