„Vikings" sind in Wilhelmshaven gefordert

Nordhorn Nachdem die Eintracht Nordhorn „Vikings“ die ersten drei Spiele in der American-Football-Verbandsliga verloren haben, will das Team vom Heideweg am Sonntag gegen die ebenfalls sieglosen „Jade Bay Buccaneers“ die Hinrunde mit einem Sieg abschließen: Das Duell der beiden Tabellenschlusslichter um 15 Uhr in Wilhelmshaven verspricht viel Spannung im Kampf gegen den sportlichen Abstieg aus der fünfthöchsten deutschen Spielklasse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vikings-sind-in-wilhelmshaven-gefordert-240464.html