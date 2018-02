Empfehlung - „Vikings“ holen sich Tipps von German-Bowl-Spielern

Nordhorn. Ein bisschen schüchtern steht er da auf dem leicht angetauten Rasenplatz neben dem Eintracht-Stadion. Vor der Kälte mit einer roten Pudelmütze geschützt, verfolgt er die schnellen Drehungen einiger dampfender Jungs im dicken Panzer eines American Football-Spielers. David McCants hat in Deutschland schon viele große Erfolge in diesem Sport gefeiert, in Nordhorn trägt der 30-Jährige einen dicken Hoodie mit „Playmakers“-Schriftzug und eine Trainingshose der Braunschweiger Lions. Für diesen deutschen Spitzenklub stand der Runningback im Oktober erst im German Bowl und wurde nach zwei Touchdowns zum „wertvollsten Spieler“ des Endspiels gekürt. Am Wochenende aber gehörte er zum fünfköpfigen, prominent besetzten Trainerteam, das die Nordhorn „Vikings“ in einem Lehrgang auf die neue Saison in der Verbandsliga einstimmte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vikings-holen-sich-tipps-von-german-bowl-spielern-226226.html