Empfehlung - „Vikings“ gastieren in Oldenburg

Nordhorn Die Nordhorn „Vikings“ des SV Eintracht müssen am Sonntag in der Verbandsliga um 15 Uhr bei den Oldenburg „Outlaws“ antreten. Für die Mannschaft von Trainer Tuomas Naukkarinen ist es das erste Spiel nach einer anderthalbmonatigen Pause. Ende Juni holten sich die „Vikings“ mit einem 10:9 bei den „Jade Bay Buccaneers“ den ersten Saisonsieg. Diesen Trend wollen die Grafschafter natürlich in Oldenburg fortsetzen. „Wir sehen eigentlich gute Chancen“, sagt Naukkarinen, dessen Mannschaft nach einer Pause seit drei Wochen wieder im Training ist. Beim 37:17-Erfolg von Tabellenführer Hildesheim „Invaders“ II gegen Oldenburg haben die Verantwortlichen den nächsten Gegner beobachtet. Der Nordhorner Coach geht aber unabhängig von diesen Eindrücken davon aus, dass die Gastgeber am Sonntag so wie im Eintracht-Stadion auftreten werden, als sie sich Mitte Mai mit 12:0 in der Grafschaft durchsetzten. Seinerzeit war der Spielverlauf für die „Vikings“ mit einer Spielunterbrechung wegen eines Gewitters nicht ideal, außerdem ist sich der Nordhorner Trainer auch sicher, dass sein Team seit diesem Spiel einen Schritt nach vorne gemacht hat. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Naukkarinen. Ihm werden im Spiel am Sonntag 39 Akteure zur Verfügung stehen. Eine Extra-Motivation ist für die „Vikings“, dass es in den bisherigen fünf Duellen mit den „Outlaws“ nur Niederlagen gab. „Wir wollen gewinnen“, sagt Naukkarinen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vikings-gastieren-in-oldenburg-246104.html